E' morot a 67 annibatterista della formazione originale dei, quella dei primi tre storici album (“”).Sib è ricordato per il suo drumming incisivo, pulito, elegante, che ha permesso ai Boston di essere dei precursori delle grandi produzioni discografiche con dischi dal suono pulito e all’avanguardia.Sib il 22 Marzo 2017 (ma la notizia si è diffusa solo nelle ultime ore) si è accasciato dietro la sua batteria sul palco durante lo show che stava tenendo a bordo della nave da crocieranei Caraibi accanto a Barry Goudreau, suo ex compagno nei Boston, Lou Gramm (ex Foreigner), David Marks (Beach Boys) e John Elefante (Kansas).Prontamente assistito dal personale di bordo, purtroppo tutto è stato inutile.Il sito ufficiale dei Boston rende omaggio al batterista con il seguente messaggio: