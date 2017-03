Dal 19 maggio torneranno nei negozi sotto forma di vinile a 180 grammi - e con le grafiche originali - tutti gli album (in studio e dal vivo) deglipubblicati dal 1990 in poi.Le prime uscite saranno:e "Il 23 giugno saranno seguiti, sempre procedendo per ordine pubblicazione, dae "Il 21 luglio, con "e "".L'etichetta che farà questa operazione è la Parlophone e ha precisato che che le nuove ristampe saranno basate non sui master originali ma sulle rimasterizzazioni realizzate nel 2015 in occasione della digitalizzazione del repertorio della band.Con le prime due uscite sarà reso disponibile anche uno speciale box per la raccolta di tutti i dodici album oltre che", uscito nel settembre del 2015.Up the Irons!