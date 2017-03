“Ero uno stronzo arrogante e suonavo qualsiasi cosa – ha dichiarato. Ma dedicavo la maggior parte del mio tempo a suonare le parti ritmiche. Credo ancora oggi che il valore di una band si misuri sulle sue ritmiche. Ci sono band piene di guitar-hero che fanno dei soli eccellenti, ma provate a canticchiarvi una di quelle canzoni, esclusi certi flash. Non c’è nulla che ti rimanga in mente, a meno che tu non sia molto preso, o fuori di testa, o fatto di speed o di coca o roba simile. In una band come i Megadeth, in cui le ritmiche sono uno degli ingredienti principali, il solo diventa molto più importante, perché non è puro egocentrismo chitarristico che va avanti per tutto il brano.”

“La cosa più strana è che quando ero nella band James non mi parlava mai tra un brano e l’altro. Se provassi ad accostarci, a dividere in due lo schermo di una tv e guardarci andare su e giù per il palco, noteresti un sacco di somiglianze. Il modo in cui si muove con la chitarra e via dicendo. Penso che James sia uno dei chitarristi ritmici migliori del mondo. Per quanto riguarda i chitarristi ritmici, c’è James, ci sono io, c’è Malcom Young (AC/DC) e c’è Rudloph Schenker (Scorpions). Non ci sono altri che arrivano ai nostri livelli. Siamo i fantastici quattro.”

Come al solito quando si tratta di, le sue dichiarazioni fanno sempre discutere, in questo caso si tratta di una intervista datata 2016 per ilmagazine, recentemente ripubblicata nella sua versione integrale sul sitoEd ecco il pezzo in cui si definisce fra i "quattro chitarristi ritmici migliori al mondo"