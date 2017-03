“Volevamo fare qualcosa di diverso e inaspettato. Nessuno si aspetterebbe da noi una cover di questo genere. E’ come quando registrammo la cover di ‘Ring Of Fire‘ di Johnny Cash su ‘Maximum Overload‘ e la gente pensò: ‘Cosa diavolo è questa cosa?’. Noi adoriamo i DEATH, una band fantastica e leggendaria, quindi abbiamo pensato che avremmo potuto provare a fare quella cover nel nostro stile. Allo stesso tempo è un tipo di cosa che apre nuove… sai, quando fai qualcosa di diverso che non hai mai fatto prima, è una nuova sfida e quando arrivi alla fine, ne esci migliorato. Nessuno ha mai sentito Marc cantare in quel modo sugli album precedenti e la cosa ci aiuterà a migliorare e affinare le nostre tecniche”.

, in uscita il 19 maggio 2017 perconterrà la cover dei Deathcome bonus track sull'edizione specialeEcco quanto dichiarato dain una recente intervista rilasciata aDi seguito Tracklist e artwork di01. Reaching Into Infinity02. Ashes Of The Dawn03. Judgement Day04. Astral Empire05. Curse Of Darkness06. Silence07. Midnight Madness08. WAR!09. Land Of Shattered Dreams10. The eDGE OF THE wORLD11. Our Final Stand01. Reaching Into Infinity02. Ashes Of The Dawn03. Judgement Day04. Astral Empire05. Curse Of Darkness06. Silence07. Midnight Madness08. WAR!09. Land Of Shattered Dreams10. The Edge Of The World11. Our Final Stand12. Hatred And Revenge13. Evil Dead01. Holding On02. Heroes Of Our Time03. Operation Ground And Pound04. Holding On (Multi-angles)05. Heroes Of Our Time (Multi-angeles)06. Operation Ground And Pound (Multi-Angles)