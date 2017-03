Il, si terrà all'a Milano domenica 2 luglio.A seguito di problematiche che non dipendono dalla volontà dell’organizzatore,edcomunicano che la prima edizione delnon si terrà più al Market Sound bensì presso l'Ippodromo Snai – San Siro, sempre a Milano, così da assicurare una location all'aperto altrettanto sensazionale per il festival metal italiano dell'anno.Si conferma inoltre che i biglietti già acquistati restano validi per la nuova location.Domenica 2 luglio 2017Battlefield Metal FestIPPODROMO SNAI – SAN SIRO - Via Diomede 1 (ingresso da Piazzale Lotto - M1 Lotto Fieramilanocity), Milano, Italy, 20121BLIND GUARDIAN + ELUVEITIE + GRAVE DIGGER & Many MoreBIGLIETTIIl costo del biglietto è di € 55,00 + diritti prevendita.Prezzo in cassa € 60,00.Le prevendite sono già disponibili attraverso il circuito TICKETONE e rivendite autorizzate.L'organizzazione raccomanda l’ acquisto dei biglietti tramite Ticketone ( www.ticketone.it ), l’unico circuito ufficialmente autorizzato alla vendita online dei titoli d'accesso agli eventi da essa prodotti. L'organizzazion e declina ogni responsabilità sui biglietti acquistati online attraverso c ircuiti non autorizzati.Per info:TICKETONEBiglietti, Concerti, Spettacolo, Sport & Cultura