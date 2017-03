Reduci dalla disavventura alla frontiera americana, i pesaresinon si scoraggiano e annunciano una nuova tornata di date per l’Endless Tour, che va ad aggiungersi al calendario di date già fissate:24.03 VICENZA, Totem Club07.04 FERMO, Heartz Club08.04 PARMA, App Amici Colombofili23.04 SEGRATE (MI), Circolo Magnolia24.04 MARINA DI RAVENNA (RA), Hana Bi28.04 PRATO, Capanno Black Out29.04 PESARO, Dalla Cira20.07 GRAVINA IN PUGLIA (BA), Mondo Beat FestivalIn occasione del concerto al Circolo Magnolia, il trio tenderà la mano agli Stati Uniti nell’ottica di una nuova perestrojka: chiunque presenterà in cassa il proprio passaporto USA potrà assistere al concerto gratis (tessera ARCI obbligatoria a parte).è il risultato di un lungo processo di sperimentazione e innovazione legato allo stile istintivo del trio nell’interpretare e suonare musica. La band spiega:è una storia intensa, contrassegnata da una certa purezza e che parla del passato. È un’esperienza di introspezione e auto-coscienza, un momento di riflessione oltre che una metamorfosi e un nuovo inizio. È un tunnel, un’esperienza attraverso il quale migliorare sé stessi e ciò che ci circonda. Sotto vari punti di vista, è più complesso dei precedenti lavori del trio per quanto riguarda gli arrangiamenti:nascono nel 2008 sulla costa adriatica di Pesaro e sono formati da(voce e basso),(chitarra) e(batteria). Cominciano a guadagnare notorietà nel 2009 con una manciata di singoli autoprodotti e un lungo tour, che porterà alla pubblicazione dei lavori Summer, Jesus e Nice e in seguito del primo album in studio Fate, uscito l’11 novembre 2013 sull’etichetta americana