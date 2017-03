ARKONA

ll 24 Aprile dal vivo all'Insubria Festival con uno special show per i 15 anni della band

Tornano in Italia gli, storica pagan metal band russa capitanata da! Dopo aver visto la band nei club a fine 2016, il nuovo show italiano è previsto perall'di Marcallo con Casone (MI).Lo storico festival celtico di Parco Ghiotti ospiterà un concerto davvero imperdibile! Gliinfatti festeggiano il 15° anniversario della band con uno show speciale di due ore, durante cui verranno eseguiti molti brani rari dalla vasta discografia della band insieme agli immancabili classici. PAGAN METAL all'ennesima potenza! Il tutto aInsieme a loro un'altra grandissima band, questa volta italiana. Parliamo deiche tornano finalmente on stage dopo una breve pausa forzata. La band è al massimo della forma ed è attualmente in tour per promuovere il nuovo, album che ha raccolto consensi unanimi da critica e pubblico, grazie all'unione del songwriting die i testi e la voce del leaderINSUBRIA FESTIVAL @ Parco Ghiotti - Marcallo Con Casone (MI)Lunedì 24 Aprile - Ingresso GratuitoInfo: