Glihanno appena terminato i lavori per la produzione del prossimo lavoro in studio che vedrà la luce nei prossimi mesi via. “”, questo il titolo del nuovo album, sarà un puro concentrato di death metal ispirato chiaramente alla “old school” europea, con una produzione potente e granitica grazie al lavoro di(Disarmonia Mundi, Blood Stain Child, Slowmotion Apocalypse, Destrage) in cabina di regia.La copertina e l’artwork sono ad opera di questo indirizzo è disponibile in video dallo studio.Per info sullae tutto quanto riguarda gliè possibile visitare gli spazi web ufficiali: