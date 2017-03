Appena tornati da un trionfale tour sudamericano e subito prima di cominciare una serie di tour in compagnia di Arch Enemy e The Haunted ici presentano il video ufficiale di una delle canzoni di punta di ‘’, ultimo album di inediti: “”.Il video è stato diretto ed editato da Cosimo Alemà e prodotto dalla Borotalco.Cristina Scabbia ha così commentato il video: “”.Di seguito le prossime date della band:LACUNA COILwith Arch Enemy, The Haunted04.04.17 (DE) Langen (Hessen) - Neue Stadthalle05.04.17 (DE) Munich - Backstage Werk06.04.17 (DE) Saarbrücken - Garage07.04.17 (BE) Durbuy - Durbuy Rock Festival09.04.17 (DE) Ludwigsburg - Rockfabrikothers:08.04.17 (F) Epinal - La Souris Verte01.05.17 (PL) Wroclaw - Thanks Jimi Festival06.05.17 (AT) Trofaiach - Feel the Noise Festival19.05.17 (CH) Solothurn - Kofmel20.05.17 (CH) Monthey - Irreversible Festival22.05.17 (IS) Tel Aviv - Bascula24.05.17 (FI) Tampere - Yo Talo26.05.17 (RUS) St. Petersburg - Aurora Club27.05.17 (RUS) Moscow - Volta Club05.-08.07.17 (DE) Ballenstedt - Rock Harz Festival13.-16.07.17 (CZ) Vizovice Masters OF Rock01.07.17 (IT) Arena Sant'Elia - Cagliari08.07.17 (IT) Sabbio Summer Fest - Sabbioneta (MN)22.07.17 (DE) Esslingen - Riverside Festival01.08.17 (IT) Suoni di Marca Festival - Treviso03.-05.08.17 (DE) Wacken Wacken Open Air06.08.17 (IT) South's Cheyenne International Bike Show & Rock – Metal Festival” - Manduria (Ta)Fresco, oscuro ed estremamente potente sono solo alcuni dei migliori modi per descrivere ‘Delirium’, l’ultima uscita dei LACUNA COIL. Di seguito alcuni commenti da parte della stampa internazionale:“I LACUNA COIL sono tornati con il loro album migliore di sempre!” (Metal.it, I)"Un viaggio da intraprendere assolutamente! " (Metal Hammer, UK)“I Lacuna Coil hanno creato qualcosa di unico, una pietra miliare, l’album dell’anno” (My Rock, F)“…l’intero album è fenomenale” (Amnplify, AUS)“’Delirium’ accompagna l’ascoltatore attraverso un mausoleo di follia, in un mosh pit di spiriti e anime tormentate” (Hysteria, AUS)“Possiamo senz’altro affermare che questo è il miglior disco dei LACUNA COIL, maturo, equilibrato e seducente” (Rockerilla, I)“Con il loro ottavo album gli italiani LACUNA COIL danno definiva prova delle loro qualità! Una garanzia!” (Sonic Seducer, D)Album del mese, maggio May (Orkus, D)“Riff che creano dipendenza e chorus memorabili, ‘Delirium’ è l’album perfetto sia per i vecchi che i nuovi fan” (Rock Hard, F)“… l’essenza dei LACUNA COIL …” (Rock Tribune, B)"'Delirium' è di una qualita unica, un nuovo colpo messo a segno per la band" (Aardschok, NL)LACUNA COIL online:http://www.lacunacoil.ithttps://www.facebook.com/lacunacoilhttp://www.twitter.com/lacuna_coilhttp://www.emptyspiral.net