11 & 12 Maggio @ Dissesto Musicale

In.si.dia & Strana Officina

presentaDue gorni di puro Metal, due Headliner Italiani che hanno fatto la STORIA del genere.La SoundsRock si promette di confermare un appuntamento annuale per un festival con diverse Location che rimarrà come punto di riferimento per tutto l'underground musicale RomanoA breve annunceremo le altre band!IN.SI.DIA- - - -- - - - -STRANA OFFICINA- - - - - -- - - - -DISSESTO MUSICALEStrada del BArco 7BAgni di TivoliInfo: soundsrockagency@gmail.com Biglietto singolo: 10 eDoppio biglietto: 15 eOrari: Ingresso ore 21:00INGRESSO RISERVATO AI SOCI TESSERATI 2017