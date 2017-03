Red Cat Promotion è felice di annunciare l’entrata della band LE JARDIN DES BRUITS nel proprio roster per la promozione del loro nuovo vinile “”, che sarà pubblicato a MAGGIO 2017.Il progetto LE JARDIN DES BRUITS nasce intorno al 2010 dall'esigenza di TONY VIVONA di scrivere in assoluta libertà e solitudine un disco di canzoni.Le prime tracce hanno subito indicato una linea stilistica precisa che d'istinto fuoriusciva dai riff di basso e di chitarra, dalle melodie accennate e dalle prime parole. Di conseguenza la scelta per la voce del progetto non poteva che cadere su SIMONE TILLI, col quale aveva già collaborato nei progetti AL+AN e PSYCHO & SOUL, ma soprattutto nel progetto più recente, ottimamente recensito da riviste e siti web, LA FISICA DELLE NUVOLE, firmato dal collettivo DEADBURGER FACTORY (Goodfellas).Il motivo principale dell'unione si trova comunque nella natura del progetto e del sapore che Le Jardin des Bruits avrebbe dovuto avere. Nelle esperienze musicali precedenti nessuno dei due aveva mai prodotto niente di simile, ma visto il background musicale di entrambi e le caratteristiche come musicisti, il risultato di questa collaborazione ha portato alla luce un album intenso, introspettivo ed emozionale.Tony Vivona è bassista, polistrumentista, produttore e autore.Fra i suoi progetti precedenti:DEA (band rock attiva dai primi anni ’90)RADIOATTIVI (trio rock attiva dai primi anni ’90)VERDE MATEMATICO (band indie pop)AL+AN (duo elettronica/alternative, con ALESSANDRO CASINI)DEADBURGER FACTORY (collettivo alternative)Simone Tilli (voce, tromba, autore) lo ritroviamo nei:LIRICO (band new wawe)CARNERA (band garage rock punk della metà degli anni ‚90 )DEADBURGER (band rock alternative)DEADBURGER FACTORY (collettivo alternative)GUALTY (progetto solista elettronica/alternative)CONTATTI BAND:Pagina facebook: http://www.facebook.com/pg/LeJardinDesBruits UFFICIO STAMPA:web: http://www.redcatpromotion.com e-mail: alice@redcatpromotion.com