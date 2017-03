É disponibile a questo indirizzo il brano “”, secondo singolo estratto dal nuovo album degli”, questo il titolo del disco, sarà reperibile in CD e formato digitale dal prossimo 25 Marzo 2017 via Punishment 18 Records.I brani del nuovo lavoro verranno presentati dal vivo, insieme ai classici della band, in occasione di un release party che si terrà il 15 Aprile 2017 presso il Circolo Colony di Brescia.Per info riguardo la nuova release, ordinare i cd o il merchandise ufficiale, mp3, live dates, news e tutto quanto riguarda gli IN.SI.DIA è possibile visitare gli spazi web ufficiali:IN.SI.DIA Official FB PagePUNISHMENT 18 RecordsMusic Ink Studio