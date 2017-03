Ecco svelate tre aggiunte all’Argonauta Fest, dopo l’annuncio degli headliner parigini, dei fiorentinie dei romaniDa Genova i, forti di un album che ha visto la luce a fine 2016, che ha riscosso un grandissimo consenso ricevendo ottime recensioni sia in Italia che all'estero. Autori di un Post Metal "d'assalto", i nostri non rinunciano comunque né alla melodia né a creare complesse partiture strumentali, per un risultato finale che ha fatto più di una vittima tra i fan di ROSETTA, LENTO e CULT OF LUNA. Il primo singolo estratto dall'album è disponibile qui: https://youtu.be/3p8FtetcrI8 Da Cuneo i, il cui recentissimo album "Labbrador" sta catturando l'attenzione di pubblico e critica grazie alle sue sonorità d'impatto e accattivanti, che strizzano l'occhio a certo Hard Rock con venature Punk. Tra QUEENS OF THE STONE AGE e MUDHONEY, i TheBuckle realizzeranno inoltre nei prossimi giorni un nuovo videoclip, mentre il primo singolo tratto dall'album è ascoltabile a questo indirizzo: https://youtu.be/G8lnRy0-VgY Infine da Torino i, Stoner Rock all'ennesima potenza, in cui adrenalina e riffs granitici svolgono un ruolo fondamentale. Il nuovo attesissimo album "From the Outer Space" uscirà a fine Aprile e si preannuncia già come un must per tutti i cultori di sonorità vicine a MONSTER MAGNET e certi MASTODON. Nuovo videoclip in arrivo anche per loro, nel frattempo gustatevi il loro nuovissimo singolo: https://youtu.be/q12PLJogRSQ La terza edizione dell’Argonauta Fest si terrà sabato 13 maggio 2017 con una formula interamente rinnovata. Visti infatti gli ottimi riscontri delle due passate edizioni, si inizierà già nel pomeriggio a partire dalle 17.Otto band del roster Argonauta Records si esibiranno sul palco delle Officine Sonore di Vercelli, alternando sonorità che spaziano dallo Stoner al Post Metal, fino ad abbracciare territori Sludge Doom.Un’ottima occasione per condividere una giornata di festa con tutto lo staff Argonauta e conoscere le band. E poi merchandise esclusivo e come di consueto birra a fiumi e ottima cucina!Nelle prossime settimane seguiranno altre conferme e sorprese. Entro fine marzo sarà inoltre attivato un servizio di prevendita, con gadget esclusivi, restate sintonizzati sulla pagina dell’evento.ARGONAUTA FEST, Sabato 13 Maggio, Officine Sonore, VercelliINFO: http://www.argonautarecords.com