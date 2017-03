“La maggior parte dei nostri show, ultimamente, hanno registrato il ‘tutto esaurito’ e questo mi rende molto orgoglioso.” – dice Satyr- “I nostri fan sanno che è da molto tempo che facciamo tour sempre meno frequentemente, per questo motivo adesso i concerti sono diventati eventi speciali. Il nuovo album non vi deluderà, così come i nostri concerti. Saranno date indimenticabili.”

SATYRICON

+ special guest

07.10 BOLOGNA, Zona Roveri

dalle ore 10.00 di giovedì 23 marzo

hanno annunciato il prossimo tour europeo fra Settembre ed Ottobre. Il tour coinciderà con l’uscita del nuovo album. Gli estremisti del metal sono al lavoro sul prossimo disco, la cui pubblicazione è stata programmata per il 22 settembre prossimo. Come da tradizione, si tratterà di uno show assolutamente unico, evocativo e visionario, che rimarrà ben impresso nella memoria dei fan.si esibiranno in data unica a Bologna, il 7 ottobre prossimo.Biglietti in vendita sua partire