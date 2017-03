dal 23 al 30 Marzo

Il 7 Febbraio scorso glihanno rivelato suun contest per la realizzazione di un video per la traccia, tratta dall’imminente(in uscita il 28 Aprile via).I video proposti adsono ora in competizione tra loro esarà possibile per chiunque votare il preferito attraverso questo link : all'ideatore del clip/vincitore è stato promesso un regalo molto speciale dall’artista olandese… Qui potete vedere i dettagli della release.