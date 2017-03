Grande fermento in casaLa band sotto contratto con ladi Genova anticiperà l'uscita del nuovo album in studio, mettendo a disposizione su tutti i maggiori store digitali due singoli.Si tratta dei brani. La data di uscita è stata fissata per il prossimo 27 di Marzo.Per lo stesso giorno, sarà disponibile direttamente sul canale Youtube della Black Widow Records, il video del brano Cry Your Eyes Out. Ufficiale anche il titolo del nuovo album che sarà Windblown, la cui data di uscita è stata fissata per il prossimo 6 Maggio.