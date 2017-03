Prosegue senza sosta il successo del primo disco solista di, guitar hero dedito ad un pregevole hard and heavy iper tecnico, dal titoloedito da. Nel contempo, è stato reso disponibile sul canale youtube dell'etichetta discografica il video della title-track, Various appunto, che sintetizza in modo pregevole tutti quelli che sono i contenuti complessivi del disco e ci mostra l'artista in forma smagliante.Nel contempo Alfredo Gargaro prosegue anche la sua serie di date live a supporto di Various. Il 31 Marzo sarà infatti di scena aldi Roma, supportato dei Game Zero che apriranno la serata. Il 28 aprile prossimo invece, Alfredo Gargaro supporterà lo show live di Pino Scotto presso ildi Roma.