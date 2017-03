"Mentre raccoglievamo tutto questo materiale fotografico, ancora una volta ci siamo resi conto di quanto siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato. Probabilmente non sono molti i musicisti nemmeno quarantenni che hanno la fortuna di potersi guardare indietro, verso una carriera venticinquennale della propria band, e soprattutto senza cambi di line-up negli ultimi venti anni! Questo è ancora più incredibile se si considera che non siamo di Birmingham, New York o di una metropoli tedesca, ma proveniamo da una piccola città chiamata Fulda, un luogo in cui normalmente si conosce il music business solo per sentito dire. Da ragazzini abbiamo iniziato a suonare show degli Edguy prima ancora di essere andati a dei concerti come spettatori! Poi abbiamo iniziato a esibirci fuori dalla nostra città natale, poi fuori della Germania e tutto ad un tratto ci siamo trovati in tour in Asia, America e Australia su base regolare, perché a quanto pare c'erano persone che amavano la nostra musica, e sono diventate sempre di più. Questo ci è sempre parso abbastanza normale, tutto ciò che contava per noi era il passo successivo. Non pensavamo a quello che succedeva mentre le cose accadevano... Ma se ci si guarda indietro, ci si rende conto di quanto siamo stati fortunati! È giunto il momento di festeggiare il nostro anniversario con i nostri fan. Celebreremo il nostro quarto di secolo con la pubblicazione di ‘Monuments' ed esibendoci dal vivo in alcune città selezionate! Suoneremo una setlist best of, un viaggio in tutto il nostro passato, con un sacco di storie e a tutto gas! Il primo quarto di secolo è finito e vogliamo onorare questi anni con i nostri fan... per i prossimi 25 anni!".

Nel febbraio 1992 un gruppo di ragazzi tedeschi viene fuori dal bel mezzo del nulla e fonda una band che avrebbe conquistato il cuore di una nuova generazione di fan in tutto il mondo!Oggi, venticinque anni dopo, i membri fondatori(Avantasia) e i due chitarristi, insieme a(basso) e(batteria), che si sono uniti alla band vent'anni fa, possono guardarsi indietro, verso una carriera che li ha visti suonare in oltre quaranta paesi, partecipare a innumerevoli tour in Asia, Australia e America, e pubblicare dieci album in studio con cui sono entrati nella top 10 di diverse classifiche nel mondo.Glitorneranno on the road per celebrare questa eccezionale carriera con i loro fan: la setlist sarà un best of dei loro maggiori successi. Ma non finisce qui perché il 14 luglio la band pubblicherà suil 2-CD/DVD, contenente materiale inedito, le migliori canzoni e rarità mai date alle stampe prima!Il DVD includerà un concerto intero registrato durante l'"Hellfire Club" tour del 2004, oltre a tutti i videoclip. Nell'edizione limitata sarà presente anche un libro illustrato che ripercorre tutta la storia degliIl frontmandichiara:Ed ecco le prime date del tour, in attesa di ulteriori concerti16.07. CZ Vizovice - Masters Of Rock15.09. D Bremen - Aladin16.09. D Hamburg - Markthalle17.09. D Bochum - Zeche19.09. D Frankfurt - Batschkapp20.09. D Saarbrücken - Garage22.09. D Cologne - Essigfabrik23.09. D Stuttgart - LKA Longhorn24.09. D Munich - Backstage26.09. D Erlangen - E-Werk27.09. D Berlin - C-Club29.09. CH Pratteln - Z730.09. D Memmingen - Kaminwerk03.10. D Fulda - Wartenberg-Oval