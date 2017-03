Di seguito il comunicato di Live Nation:10 febbraio 2018 – Torino, Pala Alpitour12 febbraio 2018 – Bologna, Unipol Arena14 febbraio 2018 – Bologna, Unipol ArenaComunicazione importante relativa alla prevendita del tourIl nome intestatario dell’ordine, fornito in fase di registrazione sul sito Ticketone , verrà riportato sui biglietti acquistati.L’intestatario dell’ordine dovrà presentarsi ai cancelli con il biglietto ed il proprio documento d’identità valido (no fotocopie).In caso di acquisto multiplo tutti i biglietti riporteranno il nominativo dell’intestatario dell’ordine, il quale dovrà presentarsi ai cancelli insieme alle altre persone destinatarie dei biglietti riportanti il suo nome.Non sarà necessario presentare la carta di credito utilizzata per il pagamento.Gli iscritti al Legacy Met Club potranno accedere ad una prevendita dedicata a partire dalle 10.00 del 21 marzo (limite di acquisto a cliente di 2 biglietti).Gli iscritti a My Live Nation potranno accedere a una prevendita anticipata dalle 10.00 del 22 marzo su www.livenation.it (limite di acquisto a cliente di 2 biglietti).La vendita generale dei biglietti partirà venerdì 24 marzo alle ore 10.00 su Ticketone (limite di acquisto a cliente di 4 biglietti).(I prezzi sono comprensivi dei diritti di prevendita)Settore rosso: 92,00 €Settore giallo: 74,75 €Settore verde: 51,75 €