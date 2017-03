"'In Caelo Omnia Acciderunt', traducibile come "tutto è stato fatto in cielo" presenta un black metal dal sound svedese, a volte atmosferico altre più classico, tirando fuori diverse influenze di grandi band svedesi quali Dissection, Naglfar ed Unanimated. Riffing energico e potenti atmosfere, un gran lavoro!"

Successiva alla prima stampa avvenuta nel ben lontano 1997 e dell'uscita del nuovo full-lenght "" gli, formazionepluridecennale, ristampano sottoil loro ep "", limitato a 25 copie in un formato speciale.descrive così la musica degli Entirety:Masked Dead Records ha ristampato "In Caelo Omnia Acciderunt" in 25 copie in mini cd con mini dvd case, modificando l'intera veste grafica. Ogni copia è numerata a mano.È possibile scaricare gratuitamente, nonché comprare il supporto fisico di "In Caelo Omnia Acciderunt" a questo indirizzo:Tracklist