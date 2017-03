Sabato 18 marzo è morto, all'età di 90 anni,da tutti definito "il padre del RnR".La notizia è trapelata dalla sua pagina Fb ufficiale, che ha precisato che la scoperta della morte è avvenuta dopo la chiamata al 999 di un'ambulanza presso la sua casa di St LouisCharles Edward Anderson Berry Sr, meglio conosciuto come Chuck Berry, ha scritto canzoni indimenticabili le piu' famose delle quali sono "" e la celeberrima ", coverizzata da tantissimi artisti anche metal ( iad esempio nell'album "Ram It Down").Lascia un'eredità musicale senza tempo e non è fuori luogo dire che senza di lui probabilmente il mondo del Rock non sarebbe stato lo stessoR.I.P Chuck