In occasione delle date italiane dinel 2018, ihanno reso noto i prezzi dei, e non sono certo alla portata di tutti, si va infatti da 179, 369 e 2.399 euro.Di seguito sono riportati i dettagli dei vari pacchetti.Ricordiamo che le prevendite per i biglietti normali, di cui ancora non è noto il costo, inizieranno il 21 marzo per gli iscritti al Metclub (il fan club dei) il 22 marzo per gli iscritti a My Live Nation e il 24 marzo per tutti attraverso.Come riportato dal comunicato di, il nome intestatario dell’ordine, fornito in fase di registrazione sul sito ticketone.it, verrà riportato sui biglietti acquistati. L’intestatario dell’ordine dovrà presentarsi ai cancelli con il biglietto ed il proprio documento d’identità valido (no fotocopie). In caso di acquisto multiplo tutti i biglietti riporteranno il nominativo dell’intestatario dell’ordine, il quale dovrà presentarsi ai cancelli insieme alle altre persone destinatarie dei biglietti riportanti il suo nome. Non sarà necessario presentare la carta di credito utilizzata per il pagamento.Ogni biglietto acquistato tramite i canali ufficiali comprenderà una copia fisica o digitale di “Hardwired…To Self-Destruct“. Le informazioni saranno fornite nella mail di conferma dell’acquisto biglietti. Le istruzioni su come regalare l’album, nel caso l’acquirente già lo possieda, saranno disponibili sulla pagina dedicata al download. La scelta della copia fisica dell’album comporterà il sostenimento delle spese di spedizione.- biglietto di ingresso per posto a sedere o sotto palco- entrata da un ingresso dedicato- poster in edizione limitata- gadget in edizione limitata- biglietto di ingresso per posto a sedere o sotto palco con entrata anticipata e scelta del posto- entrata da un ingresso dedicato- accesso alla “Sanitarium Rubber Room” con bar, prima consumazione compresa e cena a buffet- visita alla mostra “Memory Remains” con memorabilia dei- poster in edizione limitata- maglia- accesso a un punto merchandising dedicato- biglietto di ingresso per posto a sedere nelle prime due file- entrata da un ingresso dedicato- meet&greet coi membri della band nel backstage e foto con la band prima del concerto- accesso alla “Sanitarium Rubber Room” con bar, prime due consumazioni comprese e cena a buffet- poster in edizione limitata- maglia- accesso a un punto merchandising dedicato