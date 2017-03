Mancano oramai pochi giorni al 25 Marzo 2017, data in cui verrà pubblicato “” (), uno dei dischi più attesi della scena metal Italiana e che dopo ben 20 anni sancirà definitivamente il ritorno degliL’appuntamento è fissato per il 15 Aprile 2017, presso ila Brescia. In questa occasione, la band invita tutti gli amici e fan ad un grande festa per presentare al pubblico i brani del nuovo album dal vivo.Con loro i, più che rodata thrash band emiliana, in procinto di pubblicare il nuovo Ep “Blessed Are The Heretics“ via Scarlet Records.Aiil compito di iniziare un evento del genere nel migliore dei modi.A breve maggiori informazioni.Ingresso 10€