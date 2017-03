Barley Arts presenta GOV’T MULE

LA JAM BAND AMERICANA SARÀ A TREZZO SULL’ADDA IL 15 GIUGNO

I leggendari Gov’t Mule, capitanati da, annunciano una nuova ondata di date del tour di presentazione di, 2016). L’appuntamento è per giovedìaldi Trezzo sull’Adda (MI) e i biglietti saranno disponibili sul circuito ufficiale(online e punti vendita) dalleIl nuovo albumriunisce i primissimi demo inediti della band, registrati nel giugno del 1994 aidi Bradenton, Florida. Le registrazioni, remixate e rimasterizzate, fotografano l’essenza della line-up originaria:. «», spiega lo stesso Haynes. I demo risalgono agli albori della jam band, che all’epoca costituiva un side project formata durante un periodo in cui Haynes e Woody non erano impegnati con gli: il piano era quello di registrare un album con un budget ridotto e fare solo qualche concerto, ma il progetto ebbe successo per la travolgenti jam. Il resto è storia., jam band rock americana, si sono formati nel 1994 dall’incontro di. Nati come progetto parallelo agli Allman Brothers Band, debuttano nel 1995 con l’album. Nei loro lavori le collaborazioni d’eccellenza sono una costante: da Ben Harper a Elvis Costello, passando per John Entwistle degli Who e Flea dei Red Hot Chili Peppers. Nel corso degli anni isi sono esibiti come headliner in molti festival musicali di livello internazionale, ospitando spesso tra le proprie fila membri di altri gruppi funk-rock e blues. Oltre a, voce e chitarra della band, fanno parte deianche(batteria e percussioni),(voce/chitarra/tastiere) e(basso).Biglietti disponibili su(sito e punti vendita) da. Diffidate dai canali di vendita non ufficiali!