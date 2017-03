hanno appena terminato i lavori per la produzione del nuovo lavoro in studio che verrà pubblicato il, via Sleaszy Rider Records. Sarà disponibile in formato CD e sulle maggiori piattaforme digitali del settore., questo il titolo del nuovo album, sarà un puro concentrato speed/thrash metal secondo i dettami della “old school” europea, con una produzione potente e graffiante grazie al lavoro svolto da Federico Pennazzato, presso i Music Ink Studios (Insidia, Ulvedharr, Temperance, Athrox) di Arona (NO).Copertina e artwork sono stati affidati a Stefano Mattioni dello studio Viron 2.0Sono 9 le tracce della nuova release:01-Might Makes Right02-Forsaken One03-Portrait Of The Faceless King04-No One Ever05-I Was Wrong06-Abandon08-Revolution09-Little BoyLa band presenterà i brani della nuova produzione il 29 Aprile 2017, in occasione di un release party dove si potranno acquistare le copie diin anteprima e fare festa insieme a tutta la band, presso il Kuba Kaltern di Caldaro sulla Strada del Vino (BZ)29 Aprile 2017w/ Acclivitas- Caldaro sulla Strada del Vino (BZ)Evento Facebook: clicca QUI Per info riguardo la nuova release, ordinare i cd o il merchandise ufficiale, mp3, live dates, news e tutto quanto riguarda gliè possibile visitare gli spazi web ufficiali:Official FB Page: