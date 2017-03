Ecco finalmente la nuova veste al completo dellePeriodo davvero intenso per il quartetto rock tutto al femminile, che ha visto il cambio di metà line-up e la successiva conferma delle prime date sui palchi italiani.Annunciamo oggiche vanno ad arricchire il calendario live, sempre più fitto.La prima data sarà al prestigiosoverso metà aprile, la seconda invece sarà il prossimoin compagnia dei mastodontici Hell In The Club - freschi del nuovo contratto con Frontiers Records e pronti ad uscire con un disco nuovo - per finire con l’ultimo nuovo annuncio: un imperdibile festival che si terrà inQuesto il calendario aggiornato con le date e tutti i dettagli:sabato 01/04 LET’S ROCK FESTIVAL - CASALE MONFERRATO (AL) > http://bit.ly/2n2qTGX venerdì 14/04 SPAZIO MAVV, VITTORIO VENETO (TV) > http://bit.ly/2mJN02H domenica 23/04 BOSTON - TEZZE SUL BRENTA (VI) > http://bit.ly/2mtiNnz venerdì 28/04 OFFICINE SONORE - VERCELLI > http://bit.ly/2mOPuyg venerdì 12/05 ROCK IN PARK c/o LEGEND CLUB - MILANOsabato 27/05 MEPHISTO, LU MONFERRATO (AL) w/ Hell In The Club > http://bit.ly/2n0k48L sabato 17/06 NOTE DI PAOLA, BOVISIO MASCIAGO (MB) w/ Atlantic TidesLe quattro musiciste saranno on stage per tutta la prossima stagione. Non mancheranno importanti aggiunte live e interessanti novità.Questa la nuova formazione:- Voce- Chitarra- Basso- Batteriahanno debuttato lo scorso ottobre con il primo lavoro discograficoperGuarda di nuovo i video: Wasted e la rock cover Summertime Sadness.