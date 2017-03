è una all-star prog band formata dal batteristae da altri grandi e noti musicisti che saranno rivelati a breve.eseguiranno dal vivo il set “1” diper intero.Non si tratta di una nuova project band, ma un “evento esclusivo” che verrà eseguito in tutto il mondo nel corso del 2017 su palchi selezionati. La scaletta dello show prevederà il set diintitolato “” e alcuni brani diha dichiarato di non avere intenzione di rivisitare materiale diin futuro.sarà per i fans un evento unico che non si ripeterà mai più nella carriera del musicista americano.Special guest della serata:, ovvero la nuova band formata dal figliosi esibiranno in unica data italiana ilaldi Milano.A breve comunicheremo la line up della band. Stay tuned!04.07 MILANO, Teatro della LunaApertura porte: ore 19.00Inizio concerti: ore 20.00PRIMO SETTORE: €40,00+d.p.SECONDO SETTORE: €35,00+d.p.TERZO SETTORE: €30,00+d.p.Biglietti in vendita su Ticketone a partire dalle ore 10.00 di giovedì 16 marzo.Raccomandiamo l’acquisto dei biglietti tramite Ticketone , l’unico circuito ufficialmente autorizzato alla vendita online dei titoli d’accesso agli eventi prodotti dadeclina ogni responsabilità sui biglietti acquistati online attraverso altri circuiti e si riserva la facoltà di non permettere l’accesso all’evento da parte dell’acquirente.