Sarà una data speciale per iquella prevista per il prossimopresso ildi Milano. La band tedesca infatti, in apertura alla serata, eseguirà uno spettacolo studiato per la celebrazione del 25° anno del loro EP “” suonandolo per intero, sotto lo pseudonimo omonimo dell'EP stessoAd accompagnareci saranno i milanesihanno pubblicato lo scorso 27 Febbraio il loro ultimo album “”, pubblicato dae distribuito per l'Italia da, con un’ottima accoglienza da parte di pubblico e critica.Di seguito gli orari della serata:Via Barona Ang. Via Boffalora, Milano (MI)Il costo del biglietto è di €15 più diritti di prevendita. Prezzo in cassa €15Le prevendite sono disponibili a questo indirizzo Evento Facebook clicca QUI Info:Ricordiamo che al, dotato di un’ottima cucina, è possibile cenare o anche prendere un aperitivo a prezzi popolari.