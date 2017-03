I grandisismistanno lavorando al nuovo, attesissimo album al Mana Recording in St. Petersburg, Florida col produttore, e primo chitarrista della band Erik Rutan, che uscirà via UDR Music.Ma le novità non finiscono qui, alla batteria farà il suo esordio(ANNIHILATED) che ha sostituito l'anno scorso Tim Yeung e sopratutto il ritorno del vocalist/bassistaassente dal 2003 con l'album "Heretic".Lo stesso Tucker il 14 marzo durante una intervista al "The Metal Magdalene With Jet" show su Metal Messiah Radio, ha dichiarato quanto segue in merito alla direzione musicale del nuovo lavoro:!"