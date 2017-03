Sono passati molti anni dall’ultima release deima i maestri del power metal made in Sweden sono pronti a tornare! Il nuovo album “” sarà pubblicato ilIl disco è il seguito di “” del 2010 ed è stato ancora una volta prodotto dallo stesso chitarrista della band presso gli Studio Fredman di sua proprietà dove sono stati registrati importanti album del metal moderno di band quali In Flames, Arch Enemy, HammerFall, At The Gates, Dimmu Borgir, Powerwolf come anche Architects e Bring Me The Horizon.I Dream Evil sono momentaneamente al lavoro per il primo video di “SIX”, sempre ad opera del loro collaboratore di lunga data Patric Ullaeus / http://www.revolver.se (In Flames, Lacuna Coil, Dimmu Borgir, Arch Enemy, Within Temptation, etc.), e nel frattempo hanno reso disponibile il trailer del loro ultimo album:Di seguito l’artwork di “SIX”, curato dall’artista Gustavo Sazes / http://www.abstrata.net (Arch Enemy, Amaranthe, Firewind, etc.):