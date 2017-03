Annunciati oggi tutti i dettagli della tanto attesa data zero del ‘’ Tour degliL’appuntamento è sabato 8 aprile al Legend Club di Milano, esattamente il giorno successivo all’uscita del nuovo disco per Scarlet Records, per un release party coi fiocchi, con special guests e sorprese a far da padrone.Queste le tre band che apriranno la serata: si parte con ida Roma che proporranno il loro inconfondibile hard & heavy sound, poi toccherà ai friulanidirettamente dal roster Jack Rock, una vera mina live e un ultimo disco che vanta il feat. con Phil Campbell, per concludere poi con l’ultimo special guest: i milanesi female-frontedche presenteranno tutti i brani dell’ultimo disco.Altra novità odierna è lo spostamento della data a Vercelli: inizialmente prevista per il 27 maggio è stata posticipata al prossimo sabato 8 luglio.Nell’evento dedicato tutte le info > https://goo.gl/YIs1gK Questo il calendario completo del ‘Life-Related Symptoms’ Tour ad oggi:sab 08/04 LEGEND CLUB, Milano - Release Party ‘Life-Related Symptoms’ > https://goo.gl/PdybDP ven 14/04 LAVANDERIE RAMONE, Torino > https://goo.gl/Hgegw7 ven 21/04 SATYRICON, Alatri (FR) > https://goo.gl/uHGPcI sab 22/04 DEFRAG, Roma > https://goo.gl/9e7rZU mar 25/04 AMERICAN DINER, S. Prospero (MO) > https://goo.gl/vM6SYU ven 28/04 MIDIAN, Cremona > https://goo.gl/SdUWHB ven 19/05 GARAGE SOUND, Bari > https://goo.gl/kxYt2U sab 20/05 ROCK OUT, Cazzago San Martino (BS) > https://goo.gl/hqBsSc sab 08/07 OFFICINE SONORE, Vercelli > https://goo.gl/YIs1gK Presto novità su