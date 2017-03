continuano inarrestabili la loro attività live a supporto dell'ultimo album "". Oltre alla serie di date già annunciate nei giorni scorsi, troveremo la band veneta sul palco dell'Honky Tonky di Seregno (MB) come special guest dei mitici (Hed) P.E. il prossimo 2 aprile.Glisono tra le band più influenti del movimento rapcore e nu metal, con un’attività più che ventennale, tour mondiali e l'ultimo album "Forever!" uscito nel 2016. Oltre a loro ci saranno anche i Sumo Cyco, direttamente dal Canada, tra i newcomer più interessanti della scena punk metal, capitanati dalla frontwoman Sever aka Skye Sweetnam.Domenica 2 Aprile @ Honky Tonky, Seregno (MB)Evento FB -> https://www.facebook.com/events/849093645230486/ Apertura porte ore 20.00 | Inizio concerti ore 21.00Ingresso 15,00 €Biglietti disponibili solo in cassa la sera dello showOltre alla data del 2 aprile, i Devotion hanno in programma altre 6 date che copriranno tutto il Nord Italia. Questi tutti gli show, in continuo aggiornamento:Devotion - Scent Of A Story (Official Video)