In una recente intervista allo "Eddie, Jason & Chris Show", il singer dei, ha parlato della battaglia legale in atto fra la band e il drummerin merito alle royaltiesLo scorso novembre, il Giudice della California ha deciso che la WBS, Inc., della quale Blotzer e il chitarrista Warren DeMartini erano azionisiti, non doveva avere diritti sul nome Ratt e che tutt'ora il nome era di proprietà dei membri che in origine avevano sottoscritto l'accordo. .Pearcy ha aggiunto che Blotzer "