Venerdì 31 marzo, a partire dalle ore 22, si esibiranno sul palco della Ggiovane Corte Live, due band della scena rock e metal italiana:L’evento si svolgerà presso il Antica Corte , via Commessaggio inferiore n.32, 46018, Sabbioneta (MN)NESSUNA TESSERA RICHIESTA - INGRESSO GRATUITOInformazioni generali:(Alternative Metal Cremona)I Sexperience nascono in provincia di Cremona nel 2011, suonano inizialmente cover (rock e metal) per trovare il giusto feeling così da scrivere poi brani originali cantati in lingua inglese dalle sonorità heavy e alternative con rimandi al groove metal e metalcore più recenti.Registrano un primo singolo, " Headless " ) realizzando un videoclip così da promuovere la propria musica e trovare nuovi live shows.Nel 2015 firmano con MOKA RECORDS. Nella seconda metà del 2015 producono agli Insomnia Studios di Reggio Emilia "SHOWDOWN", EP di 5 brani pubblicato il 30 Gennaio 2016.(Alternative Metal Reggio Emilia)Il progetto ONELEGMAN nasce nel 2003 nella scena musicale underground di Reggio Emilia, Italia.Il primo demo del 2007 è accolto dalla stampa specializzata italiana come il miglior EP autoprodotto dell'anno. Nel 2011, il primo album ufficiale "The Crack" è prodotto in collaborazione con Dysfuction Production.Il disco viene rilasciato da Buil2Kill Records e promosso da Nadir Promotion, poi distribuito negli Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Italia attraverso la Century Media e Nuclear Blast.Il successo di critica stupefacente del disco porta la band a esibirsi dal vivo in tutta Europa insieme a Deep Purple, The Misfits, Cynic, Freak Kitchen, Kee Marcello e Lacuna Coil.Nel 2014, ancora una volta con Dysfucton Production, la band è desiderosa di scrivere un nuovo capitolo della sua carriera attraverso un album che si muove deliberatamente lontano dal passato. "DO YOU REALLY THINK THIS WORLD WAS MADE FOR YOU?" È un più strutturato, dinamico, album orchestrale, più concentrati sui dettagli, pesante e corale. E 'più rock.”Altre informazioni:Pagine Facebook:​