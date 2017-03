Ritorna l'appuntamento annuale condedicato alle migliori bands Hard ed Heavy underground Italiane e giunto all' importante traguardo della settima edizione!in collaborazione conpresenta Acciaio Italiano Festival 7 che avra' luogo Sabato 20 Maggio presso il prestigioso Estragon di Bologna.Sara' presente un vero e proprio Metal Market con stands di Lp, Cd, memorabilia ed il merchandise delle bands partecipanti.Questa la bill:Apertura porte ore : 16:00Inizio concerti ore : 16:30 - Fine concerti ore: 0:00INGRESSO : 13,00 € (senza l'obbligo di effettuare alcuna tessera - sara' possibile uscire e rientrare liberamente)Un caloroso e sincero ringraziamento ad Andrea Franceschi, bassista e grafico dei Silverbones che ha realizzato la locandina. Grazie mille a chiunque voglia condividere, diffondere e supportare l'evento, a chi ci ha sempre seguito e a chi sara' presente per la prima volta, sara' una festa! Ci vediamo sabato 20 Maggio!Si ringraziano sentitamente i seguenti sponsors che hanno aderito all' iniziativa: