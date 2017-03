Barley Arts presenta

RED FANG

DUE CALDISSIME DATE A PADOVA E MILANO A LUGLIO

annunciano due appuntamenti durante l’estate italiana:al Parco della Musica di Padova eal Carroponte di Sesto San Giovanni (MI). Le prevendite sono già aperte sul(online e punti vendita)!Fin dall’esordio nel 2005, isi sono impegnati a scrivere pezzi heavy con un sottofondo di sottili complessità. Fondati da, la band ha un sound distintivo e ben definito sin dal principio: un mix di trascinante songwriting rock accompagnato da un’euforia metal che colpisce varie tipologie di ascoltatore, dall’headbanger più incallito fino allo studente di musica. Dopo un solo anno di attività, iaprivano i concerti di Big Business e Melvins, prima di iniziare a salire sul palco di festival come FYF, Fun Fun Fun Fest, Sasquatch Fest e molti altri.Dopo l’album self-titled del debutto (, 2009), la band firma con la label indipendenteper il suo lavoro del 2011, che raggiunge venticinquesima posizione nellae riscuote ottime critiche. Iaccompagnano l’uscita del disco con una lunga serie di date in tutto il mondo e due anni dopo pubblicano, che li fa entrare nellaper la prima volta e nel gennaio 2014 gli consente di partecipare al Late Show with David Letterman.Oltre ai meriti in campo musicale, la band ha conquistato una certa fama per i video diretti da, alcuni dei quali sono diventati virali e hanno totalizzato più di 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. In dodici anni di carriera, isono saliti sui palchi di tutto il mondo insieme a In Flames, Opeth, Mastodon, Dillinger Escape Plan, Helmet, Crowbar e hanno partecipato a festival di fama mondiale come Hellfest, Rockstar Mayhem Fest, Wacken, Roadburn e molti altri.Ora, dopo tre anni di tour, la band è pronta a tornare sul palco col suo miglior album,. Prodotto dal leggendario(At The Drive In, The Cure, Slipknot e molti altri) e mixato da(Queens Of The Stone Age, Kyuss, Melvins),si compone di dieci nuovi pezzi di hard rock potente che contraddistingue la band. Con questo lavoro, idimostrano ancora una volta di essere dei compositori di prima scelta che hanno appreso l’arte di creare dei veri e propri inni senza prendersi troppo sul serio.Padova, Parco della Musica – via Adolfo Zamboni, 10Posto unico in piedi: € 22,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concertoSesto San Giovanni (MI), Carroponte – Via Luigi Granelli, 1Posto unico in piedi: € 22,00 + prev. / € 25,00 in cassa la sera del concertoBiglietti disponibili su(sito e punti vendita). Diffidate dai canali di vendita non ufficiali!