SPECIAL GUESTS:Si completa la line-up dell’unica data italiana degli Hatebreed, fissata per il prossimo 21 aprile presso Zona Roveri a Bologna; ad aprire questa serata distruttiva, oltre al guest, ci saranno anche gliHierophant, death metal nostrano in attività dal 2010; dopo la pubblicazione del primo album “Hierophant, iniziano a suonare in tutta Europa per poi non fermarsi più. Nel 2013 firmano con la Bridge Nine Records, tra le più importanti etichette americane hardcore/punk, e pubblicano l’album “Great Mother :Holy Monster”, sviluppando un sound ancor più estremo. Dopo svariati tour e la pubblicazione del full-lenght “Peste” (2014), la band sta attualmente promuovendo l’ultima fatica discografica, il violentissimo “Mass Grave”.Riportiamo i dettagli dello show:Prevendite disponibili sui circuiti di vendita Ticketone, Vivaticket e Boxol.