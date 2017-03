ALBUM DI DEBUTTO PER LA POTENTISSIMA BAND DI JAMIE CAMPBELL BOWERIN USCITA IL 17 MARZO SU XTRA MILE RECORDINGSPRIMO SINGOLO ESTRATTO DAL DEBUTTO DEI COUNTERFEIT. : “Adorati in patria da Kerrang! (la bibbia del rock alternativo in UK) e BBC arrivano dopo tantissimo buzz online e non solo con l’album di debutto. Sono COUNTERFEIT. la potentissima e modernissima emo-punk-rock band capitanata dal carismatico quanto affascinate, famoso per essere uno dei più promettenti giovani attori inglesi, è stato infatti nel cast di importanti produzioni cinematografiche come: Rockarolla (2008 / Guy Richie) Sweeney Todd (2007 / Tim Burton), Shadowhunter – La Città Di Ossa, la saga di Twilight (in New Moon del 2009 e in Eclipse del 2010) ed anche in due episodi di Harry Potter (Harry Potter e i doni della morte parte 1 e parte 2 / 2010 e 2011).Oltre alla carriera cinematografica e musicale, Jamie è anche il modello di Burberry.. dal vivo in Italia:Tour organizzato da: http://www.vertigo.co.it