In occasione dei 13 anni di attività, gli heavy metallersuoneranno alcune date in Campania. Il primo show li vedrà salire l’sul palco del Fondi di baia a Bacoli (Na) in apertura aper il su concerto workshop di beneficenza “Metal for Autism”. Il singer americano verrà spalleggiato dai, mentre il ricco bill della serata verrà completato dai salernitanie i napoletaniIlinvece sarà la volta di festeggiare a Salerno, città natìa dei Circle of Witches, gruppo principale del “Metal of the Southern Stars”. Il concerto andrà in scena al circolo Mumble Rumble col groove metal dei palermitanie degli ebolitaniche apriranno la serata.Ilinfine, in attesa dell’uscita del nuovo album, il quartetto offrirà un ultimo giro di danze con i brani tratti dal precedente “Rock the Evil” con un concerto alla Club House Indian Bikers MC di Foggia insieme a band del calibro diMario HELL Bove – Voce principale e chitarraAnthes DARKBLOOD Aliberti – chitarra solita e coriJoe EVIL Caputo – basso e coriJoey HELMET Coppola – batteria e coriVideo Live “Pulling the Trigger”