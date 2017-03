ORARI:

Mancano pochi giorni all’unica data italiana del tour in cui glisuonano per intero il loro album classico “”! La band celebra così il trentesimo anniversario del suo disco di maggior successo, pubblicato nel lontano 1987 ma ancora attuale e punto di riferimento per molte band dell’ondata thrash metal e hardcore. Sarà un’occasione più unica che rara: impossibile mancare!Special guest:Di seguito dettagli e orari della serata:Live Music Club - Trezzo sull’Adda (Milano)Evento Facebook: Clicca QUI ANTHRAX: ore 21.10THE RAVEN AGE: ore 20:00Apertura porte ore 19:30Prezzo in cassa € 30, se acquisti on line € 25 + dirittiBiglietti in vendita suInfo e prenotazioni tavoli in sala: 347 19 77 297Info e prenotazioni Live Club Restaurant: 393 07 82 646