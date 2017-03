sono una delle più attive band del panorama metal/alternative romano degli ultimi anni, con tre dischi alle spalle e un'infinita attività live sono pronti a pubblicare il loro nuovo album:L'uscita dell'album, targato, è prevista per Aprile 2017. Scritto in un periodo molto particolare, dove la necessità di esprimersi ed il coinvolgimento emotivo erano molto forti, idanno vita ad un concept album: una storia introspettiva sulla lotta costante tra razionalità e voglia di evadere.Da oggi è disponibile il video del primo singolo che anticipa il disco:Un brano che racconta di una scissione con il passato, punto di arrivo e punto di partenza, catalizzatore di esperienze necessarie per passare ad una nuova fase e diventare “adulti”. Il video è un proseguimento del brano e ici ricordano di come non sia importante la posizione lavorativa che ricopriamo quanto la musica di cui siamo fatti e che ci ricorda chi siamo alla fine di ogni giornata.altre info su: www.facebook.com/mantramofficial