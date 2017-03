Secondo quanto riporta il web, i Metallica hanno concluso un accordo con una nota catena di moda prêt-à-porter (la Urban Outfitters) che li porterà nei negozi di abbigliamento.La band ha concesso in esculsiva alla catena la vendita di vari modelli fra magliette, canotte felpe e cappellini griffati Metallica. I prezzi vanno dai 25 dollari per il cappellino di lana fino ai 54 dollari per le felpe. E' possibile vedere i modelli disponibili tramite il sito ufficiale del brand al seguente link