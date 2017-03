Di seguito il comunicatoGiunto alla sua settima edizione, il Made in Hell Fest annuncia quest’anno una grossa novità, ossia la location. La manifestazione infatti prevede uno spostamento radicale dell’evento dalla Toscana alla Lombardia, precisamente si terrà il 13 maggio 2017 presso il Circolo Colony di Brescia.La direzione del festival è orgogliosa di presentare come headliner i, band storica della scena mondiale, tra i padri fondatori del genere epic-metal.Per l’occasione il combo americano celebrerà i 40 anni di attività con uno show speciale, il Made in Hell festival non potrebbe desiderare headliner migliore per il suo esordio in Lombardia.Maggiori informazioni su biglietti, orari e altre band partecipanti verranno fornite a breve.Made In Hell Fest VIISabato 13 Maggio 2017MANILLA ROAD + GuestCircolo Colony – Via Romolo Gessi 14, Brescia