Esce oggi “”, il nuovo video della band toscanaTraccia numero 8 nonché terzo singolo estratto dall’ultimo lavoro “Lithioland” (2016, Raw Lines / Audioglobe): un disco cattivo, duro, ma anche ricercato, che ha preso le distanze dal panorama rock italiano emergente adottando un approccio american-oriented.“Il Prezzo da Pagare” è stato diretto da Giacomo Castellano e Simone Salvatore presso lo studio Larione10 di Firenze.Queste le parole della band sul brano:I LITHIO saranno dal vivo in Russia a partire da mercoledì prossimo, il 15 marzo, per 10 date confermate, con un itinerario che partirà da San Pietroburgo, passando per l'immancabile Mosca, e toccherà tante altre importanti città russe chiudendo il tour estero esattamente a Volgograd, sabato 25 marzo. Non mancheranno di certo altri nuovi appuntamenti dal vivo in terra natìa, di ritorno dal tour estero.Presto ulteriori su