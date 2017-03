Il nuovo album deiintitolato ‘’, sarà pubblicato il 19 Maggio 2017 da Spitfire Music / SPV e distribuita in Italia da Audioglobe. Il disco, registrato alla fine del 2016 dopo un tour di grande successo, cattura perfettamente l’energia della band dal vivo.L’uscita del primo e del secondo singolo ‘’ e ‘’ ed il tour estivo in Europa hanno spinto il loro terzo album ‘’ in cima alle classifiche. Il terzo singolo ‘’ è stato pubblicato insieme ad un cortometraggio incentrato sulle ultime settimane del tour, in Giappone al Loud Park festival, in Korea ed in Europa con oltre 30 date tutte esaurite.I ‘Daisies’ sono globalmente riconosciuti come una band che da il meglio di se durante i concerti, duranti i quali esprimono un’energia che non ha eguali. Dopo ogni concerto, la classica domanda che i fans recapitavano alla band via social media era: “Ma quando farete un disco live?” La band non si è fatta pregare ed ha registrato una serie di date tra il Regno Unito e l’Europa con gli stessi tecnici che hanno registrato ‘Make Some Noise’. L’album è stato mixato da Anthony Focx (Aerosmith, Bad Company, Metallica, Santana) ai Focxhole Studios e masterizzato da Howie Weinberg. Questo è un album che può competere tranquillamente con i grandi album degli anni ‘70, si può percepire il calore, il fumo ed il sudore cadere dal soffitto delle venues, l’energia della band che si mischia a quella del pubblico mentre consacra una vera serata di puro Rock & Roll. ‘LIVE & LOUDER’ racchiude l’energia viscerale della band: i THE DEAD DAISIES al loro meglio!Il vocalistaggiunge: “‘LIVE & LOUDER’ sarà pubblicato in diversi formati tra cui una Limited Edition Boxset in Vinile che include anche un 7” pollici del concerto esclusivo per veri fans tenutosi al The Zoo presso Planet Rock Radio di Londra nel Novembre 2016. A questa uscita discografica seguiranno una serie di date live per i più importanti festival Europei seguite da alcune date in Giappone e un lungo tour Americano ancora da annunciare.“Make Some Noise - Live & Louder”TRACKLISTING Digipack+DVDContenuto del DVD:Minutaggio: 85 minLingua: IngleseVideo: NTSC / 16:9Audio: 2.0 StereoDocumentary “Live & Louder” (40min)1. Intro2. Looking back at 20163. Touring with the Daisies4. Doug Aldrich5. Show Preparation6. Stage Fright7. Song Favorites8. Cover Songs9. The Signing Sessions10. Looking to the FutureTour Recaps (25 min)1. Recording2. Musikmesse / Hessentag3. Summer Tour4. Freedom to Rock Tour5. Arizona Cardinals6. Japan / South Korea – U.S.O.7. Kiss Kruise8. Fall/Winter TourBonus Content (20min)1. Slideshow Best of 20162. Videoclip: Song and a Prayer3. Videoclip: Join Together4. Videoclip: Long Way to Go5. Videoclip: Make Some NoiseTRACKLISTING LPLP 1Side 11. Long Way To Go 4:472. Mexico 5:153. Make Some Noise 02:594. Song And A Prayer 3:39Side 21. Fortunate Son 4:012. We All Fall Down 3:433. Lock ' N' Load 5:124. Something I Said 5:19LP 2Side 11. Last Time I Saw The Sun 5:132. Join Together 6:303. With You And I 5:064. Band Intros 5:05Side 21. Mainline 4:542. Helter Skelter 6:573. American Band 3:274. Midnight Moses 5:31CONTENT BOXSET- 2LP (279651)- CD Digi + DVD (279652)- 7" red Vinyl Single (live at Planet Rock Radio UK: My Generation, American Band, Maggie May, Ramble On)- A1 Poster- Sticker- Button- Patch- A5 Photocard- size of the box: 31,5 cm x 31,5 cm- hard cardboard material with topTRACKLISTING Digital1. Long Way To Go 4:472. Mexico 5:153. Make Some Noise 02:594. Song And A Prayer 3:395. Fortunate Son 4:016. We All Fall Down 3:437. Lock ' N' Load 5:128. Something I Said 5:199. Last Time I Saw The Sun 5:1310. Join Together 6:3011. With You And I 5:0612. Band Intros 5:0513. Mainline 4:5414. Helter Skelter 6:5715. American Band 3:2716. Midnight Moses 5:31LINE-UP:Brian Tichy (Ozzy Osbourne, Foreigner) - BatteriaDavid Lowy (Red Phoenix, Mink) – ChitarraJohn Corabi (Mötley Crüe, The Scream) – VociDoug Aldrich (Whitesnake, Dio) - ChitarraMarco Mendoza (Thin Lizzy, Whitesnake) - BassoLIVE & LOUDER WORLD TOUR 2017:EUROPEFri 2 Jun Rock Hard Festival | Gelsenkirchen, GermanySat 3 Jun Rock In Vienna | Vienna, AustriaSun 4 Jun Substage | Karlsruhe, GermanyTue 6 Jun Dynamo | Zürich, SwitzerlandThu 8 Jun Amager Bio | Copenhagen, DenmarkFri 9 Jun Sweden Rock Festival | Solvesborg, SwedenSun 11 Jun Download Festival | Donnington, United KingdomMon 12 Jun Liquid Room | Edinburgh, United KingdomWed 14 Jun Boerderij | Zoetermeer, NetherlandsFri 16 Jun Le Forum | Vaureal, FranceSat 17 Jun Hellfest | Clisson, FranceSun 18 Jun Graspop Metal Meeting | Dessel, BelgiumTue 20 Jun Hirsch | Nürnberg, GermanyWed 21 Jun Hellraiser | Leipzig, GermanyFri 23 Jun Harley Days Festival | Hamburg, GermanySun 25 Jun Bluesiana | Velden, AustriaMon 26 Jun Bluesiana | Velden, AustriaTue 27 Jun Rockhouse | Salzburg, AustriaWed 28 Jun A38 | Budapest, HungaryThu 29 Jun Lucerna Music Bar | Prague, Czech RepublicSat 1 Jul Freigericht Rockt Festival | Freigericht, GermanyThu 3 Aug Woodstock Poland | Kostrzyn, PolandJAPANWed 5 Jul Shibuya Club Quattro | Tokyo, JapanThu 6 Jul Umeda Club Quattro | Osaka, JapanSOUTH AMERICAWed 12 Jul Opera de Arame | Curitiba, Brazil (special guest to Richie Kotzen)Thu 13 Jul Carioca Club | Sao Paulo, Brazil (special guest to Richie Kotzen)Sat 15 Jul Vorterix | Buenos Aires, ArgentinaSun 16 Jul Teatro Vorterix | Rosario, ArgentinaNuove date Americane verranno annunciate presto!