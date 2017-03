Ecco svelate le prime aggiunte all’Argonauta Fest dopo l’annuncio degli headliner pariginiDa Firenze icon il loro Post Metal Sludge/Noise abrasivo daranno l’assalto forti del loro nuovissimo album Bury My Innocence in uscita il 20 Marzo. I nostri sfodereranno pezzi vecchi e nuovi dando vita a un set trasversale che tocca sonorità con rimandi a Helmet, Melvins e Noxagt. Il loro nuovo singolo tratto dall’album è disponibile qui:Mentre da Roma avremo il piacere di avere con noi i, pronti con il loro debut album proprio a ridosso del Fest. Spettacolare Heavy Psych dalle tinte Stoner e atmosfere che riportano alla mente Colour Haze e i migliori Hawkwind. Attualmente in studio di registrazione per gli ultimi ritocchi, i Dustrider hanno all’attivo un recente brano “demo” ascoltabile qui:La terza edizione dell’Argonauta Fest si terrà sabato 13 maggio 2017 con una formula interamente rinnovata. Visti infatti gli ottimi riscontri delle due passate edizioni, si inizierà già nel pomeriggio a partire dalle 17.Otto band del roster Argonauta Records si esibiranno sul palco delle Officine Sonore di Vercelli (www.facebook.com/officinesonorevercelli), alternando sonorità che spaziano dallo Stoner al Post Metal, fino ad abbracciare territori Sludge Doom.Un’ottima occasione per condividere una giornata di festa con tutto lo staff Argonauta e conoscere le band. E poi merchandise esclusivo e come di consueto birra a fiumi e ottima cucina!Nelle prossime settimane seguiranno altre conferme e sorprese. Entro fine marzo sarà inoltre attivato un servizio di prevendita, con gadget esclusivi, restate sintonizzati sulla pagina dell’evento ARGONAUTA FEST, Sabato 13 Maggio, Officine Sonore, Vercelli