Esce oggi il nuovo video “” del potente quartetto” e descrive un lato della band che desideravamo esprimere da molto tempo. Il nostro obbiettivo era tradurre in musica un’immagine ben precisa che accompagnasse perfettamente la storia narrata nel testo. La scelta di dedicare a questa canzone un lyric video ci sembrava il modo più efficace di far coesistere il tutto in modo organico. Il testo racconta di un mondo in cui le persone non riescono a trovare la propria via e lottano per dare un senso alla loro esistenza. [/I]Il nuovo lavoro “Life-Related Symptoms” uscirà il prossimo il 7 aprile per. Già più volte descritto come un album stilisticamente variegato, complesso, come il più emozionale, oscuro e misterioso di sempre, con alcune tra le più belle canzoni mai scritte da parte della band. Tredici brani, canzoni catchy e capaci di offrire molteplici chiavi di lettura.La band presenterà il nuovo disco il prossimo 8 aprile al Legend Club di Milano con un imperdibile live show, che vanterà special guests e interessanti sorprese e sarà poi on the road per tutta la prossima stagione. Torino, Frosinone, Roma, Modena, Cremona, Bari, Brescia e Vercelli sono le prime città ad oggi annunciate, http://bit.ly/2kMXigv http://bit.ly/2kMXigv Ascolta “”, il primo brano estratto da "Life-Related Symptoms":BIOFormati nel 2009 nel Nord Italia, Anewrage propongono un potente mix di alternative metal e post-grunge, con una micidiale ed esplosiva attitudine live.Dopo la release dell’album di debutto “ANR” nel 2014, la band ha raggiunto diversi traguardi importanti, condividendo palchi con artisti internazionali del calibro di Gamma Ray, Freak Kitchen, UFO, Dreamshade e Destrage, tra gli altri.Il teaser del disco è stato uno dei finalisti al SXSW Design Award in Austin (Texas), in mezzo ad importanti nomi e pezzi grossi quali Pacific Rim, The Lego Movie, The Last of Us e altri grandi progetti. Il singolo “ Ape’s Legacy" è stato in heavy rotation su Rock TV Italy e A One (Ucraina).Nel 2016 Anewrage firma con Scarlet Records e rilascia “Nina”, traccia inedita contenuta nella ristampa “ANR - Deluxe Edition” che conquista da subito alta rotazione all’interno dei canali appena citati.‘Life-Related Symptoms’, il nuovo album, uscirà il prossimo 7 aprile per Scarlet Records.