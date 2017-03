È prevista per il 25 Marzo 2017 la pubblicazione di “”, l’album che sancisce definitivamente il ritorno sulle scene degli. Edito e distribuito dasarà disponibile in formato CD e sulle maggiori piattaforme digitali del settore.I lavori si sono svolti presso i Music Ink studio di Arona (NO) sotto la sapiente guida di Giulio Capone e Niccolò Dagradi, a cui sono state affidate anche le fasi di mixing e mastering.Secondo quanto dichiarato dal combo bresciano questo lavoro sarà una naturale evoluzione del percorso lasciato in sospeso, ormai 20 anni or sono, con il capolavoro “”; non mancheranno quindi tempi veloci e sonorità decisamente dure, ma sempre con la consapevolezza di essere appunto nel 2017. In fase di produzione infatti, la band ha prestato un occhio particolare e attento alla brillantezza e alla potenza e dei suoni, il risultato è un muro fatto di puro thrash metal - “Italian Style” - in grado di travolgere letteralmente l’ascoltatore.Come da tradizione, tutti i testi sono cantati in Italiano.Sono 11 le tracce della nuova release:Artwork e copertina sono stati curati dall’artista Paolo Arisi e dallo stesso Fabio Lorini, bassista e cantante della band.La band presenterà i brani della nuova produzione il 15 Aprile 2017, in occasione di un release party dove si potranno acquistare le copie di “Denso Inganno” e fare festa insieme a tutta la band presso il il Colony Club di BresciaSabato 15 Aprile 2017IN.SI.DIA. “Denso Inganno” Release Party w/ Game Over + GuestCircolo Colony A questo indirizzo è disponibile in anteprima il brano “Il Mondo Possibile”Per info riguardo la nuova release, ordinare i cd o il merchandise ufficiale, mp3, live dates, news e tutto quanto riguarda gli IN.SI.DIA è possibile visitare gli spazi web ufficiali: