Annunciate le prime date del tour “di, in cui il talentoso chitarrista finlandese, eseguirà i brani più significativi composti in 30 anni di carriera,la setlist oltre a brani tratti da Revolution Renaissance e Symfonia prevede anche e soprattutto le hit degli Stratovarius.sarà accompagnato on stage da:(ex-Sonata Arctica, Symfonia), tastiera, basso,(Rhapsody e molti altri,) batteria, voceAl momento sono previste solo tre date in Spagna, non ci resta che aspettare e sperare che venga inclusa anche l'Italia.