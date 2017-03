L’album vedrà la luce il 30 di aprile 2017, si intitolerà “” e verrà rilasciato dalla label tedesca Unholy Fire Records e sarà presentato per la prima volta il 13 maggio 2017 al Padiglione14 di Collegno (Torino).!"TRACKLIST.01 - The Monarch Slaves02 - Conspirators03 - False Preachers04 - Fight For Yourself05 - Wrong System06 - Progress Regress07 - Pain Of Mind08 - Smells Like Teen Spirit (Cover Nirvana)09 - Latency10 - Under ControlLINE UP:Alice Darkpeace - growlsDanilo Bonuso - guitarsMarco Hellfire Campanati - guitarsMarco Vicenza - bassAlberto Scrivano – drumsSarà possibile acquistare il CD "The Monarch Slaves" presso lo shop della Unholy Fire Records, oppure direttamente dalla band, ai link indicati sotto La versione digitale sarà disponibile on line presso le maggiori piattaforme. Dal 30 luglio sarà disponibile la versione limitata in cassetta.